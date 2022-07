L ortaggio per la ribollita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ortaggio per la ribollita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CAVOLO NERO

Significato/Curiosita : L ortaggio per la ribollita

L'ingrediente di una ribollita con formaggio e carne di maiale. tagliato a pezzi e condito con olio, aceto e sale, sostituisce la classica insalata verde...

Varietà acephala o viridis oltre al cavolo nero ci sono anche quelle chiamate, sempre in italiano, cavolo da foraggio e cavolo cavaliere. la pianta è coltivata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con ortaggio; ribollita; L ortaggio che si alterna al bastone; Un ortaggio come il melone; L ortaggio anti vampiri; Un ortaggio che si mangia anche grattugiato; Lo è la ribollita toscana; Un piatto come la ribollita toscana; Firenze : ribollita = Trieste : x; Cerca nelle Definizioni