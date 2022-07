C è il novello e il passito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è il novello e il passito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VINO

Significato/Curiosita : C e il novello e il passito

Frizzante, spumante); passito e passito annoso; rosso anche nella versione riserva e nelle tipologie novello, passito e passito annoso; con indicazione...

Il vino è una bevanda alcolica, ottenuta dalla fermentazione (totale o parziale) del frutto della vite, l'uva (sia essa pigiata o meno), o del mosto. nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con novello; passito; Lo lascia cadere il fiore appassito ; Vino passito friulano; Lo sono i vini forti e dolciastri, come il passito di Pantelleria; Il passito dell'isola di Pantelleria e fra i più noti; Cerca nelle Definizioni