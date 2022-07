Le non partecipazioni al voto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le non partecipazioni al voto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ASTENSIONI

Con partecipazione al voto si intende quanti, tra gli aventi diritto al voto, esprimono un voto in una elezione o chiamata referendaria; corrisponde cioè...

Nomina il 16 luglio, eleggendola con 383 voti favorevoli, 327 contrari, 22 astensioni e una scheda nulla. figlia di ernst albrecht, ex ministro-presidente della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

