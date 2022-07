Nome non proprio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome non proprio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COMUNE

Significato/Curiosita : Nome non proprio

In linguistica, un nome proprio è una notazione specifica adottata da una comunità o da un organismo amministrativo allo scopo di identificare e distinguere...

Cercando altri significati, vedi comune (disambigua). dal punto di vista geografico amministrativo il termine comune indica nel linguaggio moderno alcune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con nome; proprio; Altro nome dell Isola di Pasqua; Soprannome di Tarquinio settimo re di Roma; Altro nome del puma; Altro nome dei frassini; L amor proprio ; Stato del Regno Unito con un suo proprio ... filo; Lampada a incandescenza non proprio efficiente; Trasformare la forma a proprio piacimento; Cerca nelle Definizioni