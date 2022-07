Un nemico delle metropoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un nemico delle metropoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SMOG

Significato/Curiosita : Un nemico delle metropoli

Dei suoi tre millenni di storia è stata la prima metropoli dell'occidente, cuore pulsante di una delle più importanti civiltà antiche, che influenzò la...

Il grande smog è stata una catastrofe ambientale che colpì londra nel dicembre 1952, allorché una coltre di nebbia densa e maleodorante avvolse la capitale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Un nemico delle immagini; Accanito come un nemico ; L eroico bersagliere che scagliò la stampella contro il nemico ; Il capitano nemico di Peter Pan; È una delle più antiche città degli USA; La paga chi tarda con la rata delle imposte; Il dispettoso spiritello delle tradizioni popolari; La maggiore delle Antille; Lo è in gran parte la metropoli tana; Ente sostituito dalla città metropoli tana; Provvedimenti per rendere più respirabile l aria delle metropoli ; Gestisce l apparato amministrativo nelle metropoli ;