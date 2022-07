Un negozio di valigie e borsette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un negozio di valigie e borsette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PELLETTERIA

Significato/Curiosita : Un negozio di valigie e borsette

Felice ad aprire un vero e proprio stabilimento, non solo per la produzione di valigie e bauli, ma per ogni genere di pelletteria. al fine di studiare nuovi...

Abbigliamento, calzature e pelletteria. in lombardia, invece, si lavorano prevalentemente pelli caprine piccole per pelletteria e calzature. l'uomo preistorico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

