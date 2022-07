Muore di tisi in una famosa opera di Verdi fiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Muore di tisi in una famosa opera di Verdi fiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VIOLETTA

Significato/Curiosita : Muore di tisi in una famosa opera di verdi fiore

Traviata è un'opera in tre atti di giuseppe verdi su libretto di francesco maria piave. è incentrata su la signora delle camelie, opera teatrale di alexandre...

Prima stagione) di nome violetta. il padre german, essendo un imprenditore, è costretto a viaggiare molto portandosi dietro violetta. i due si stabiliscono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con muore; tisi; famosa; opera; verdi; fiore; muore da prode; Il personaggio che muore in duello con Amleto; muore al crepuscolo; Quando viene si muore ; Individui infiltratisi dove non dovrebbero stare; Un termine desueto per riferirsi alla tisi ; Nome comune di piante fabacee come il Citisi o; Precipitatisi sul posto; La sua saggezza è famosa ; Città del Trapanese famosa per il vino; famosa città catalana; Città umbra famosa per il suo duomo gotico; __ Lescaut, opera di Puccini; Tutela i colleghi opera i; All inizio dell opera ; opera zione chirurgica per ringiovanire il volto; Si possono vedere verdi ; Opera di verdi con protagonista il re di Babilonia; Vaste distese verdi ; È l ultima opera composta da Giuseppe verdi ; Era un programma canoro e itinerante con fiore llo; Trasmissione tv itinerante presentata da fiore llo; Il fiore ricordato in una posizione yoga; fiore di color violetto; Cerca nelle Definizioni