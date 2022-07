Un modesto rilievo come la collina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modesto rilievo come la collina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALTURA

Significato/Curiosita : Un modesto rilievo come la collina

Significati, vedi collina (disambigua). la collina è un rilievo con altitudine meno elevata e con aspetto meno impervio rispetto alla montagna. la distinzione...

altura – film del 1949 diretto da mario sequi altura – freguesia di castro marim (portogallo) altura – comune della provincia di castellón (spagna) altura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

altura – film del 1949 diretto da mario sequi altura – freguesia di castro marim (portogallo) altura – comune della provincia di castellón (spagna) altura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con modesto; rilievo; come; collina; Un modesto impiegato oberato di lavoro; Fa arrossire il modesto ; Molti lo espongono anche se è modesto ; Che hanno modesto rilievo; Impronta di una figura in rilievo ricavata con la cera; Timbri in bassorilievo ; rilievo della mano; Un alto rilievo ; Faceva esclamare al pulcino Calimero come lava; Trarre come deduzione; Lo sport conosciuto anche come volano; Pungenti come certe salse; Nel monte e nella collina ; Quartiere residenziale in collina a Napoli; collina di sabbia; collina fuori Gerusalemme nota anche come Calvario;