Misurano molte medicine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misurano molte medicine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GOCCE

Significato/Curiosita : Misurano molte medicine

«la realtà è storia, e solo storicamente la si conosce: le scienze la misurano bensì e la classificano come è pur necessario, ma non propriamente la conoscono...

5 gocce è un singolo del cantautore italiano irama, pubblicato il 25 marzo 2022 come secondo estratto dal terzo album in studio il giorno in cui ho smesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

