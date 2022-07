La migliore difesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La migliore difesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ATTACCO

Significato/Curiosita : La migliore difesa

la miglior difesa è... la fuga (best defense) è un film del 1985 diretto da willard huyck, con protagonisti dudley moore e eddie murphy. wylie cooper...

attacco – in guerra, manovra di aggressione e/o avanzata, in opposizione alla difesa ed alla ritirata attacco – negli scacchi, apertura di carattere offensivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con migliore; difesa; Chef italiano eletto migliore del mondo più volte; La migliore camicetta; Il migliore ... in inglese; La migliore __, film di Tornatore del 2013; Bastone robusto per la difesa personale; Affronta la difesa in tribunale; È la sede del ministero della difesa statunitense; Tipo di difesa ... che giustifica il reato; Cerca nelle Definizioni