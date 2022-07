Malattia dell orecchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Malattia dell orecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OTITE

Significato/Curiosita : Malattia dell orecchio

Sono riconosciuti tali i suoi sintomi. la malattia di ménière solitamente ha inizio limitatamente a un orecchio, ma spesso si estende a coinvolgere anche...

L'otite è un'infiammazione a livello auricolare, il cui decorso è acuto oppure cronico in base alla frequenza e gravità. a seconda della parte dell'orecchio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

