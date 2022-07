Ingrossa la gola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ingrossa la gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GOZZO

Significato/Curiosita : Ingrossa la gola

Scioglimento nivale, si ingrossa raggiungendo una spaccatura carsica. qui cade per circa 90 m per poi infilarsi nei cunicoli che formano la grotta fino ad arrivare...

Il gozzo è una barca da pesca che ha le sue origini nella tradizione marinara italiana. sono tipici della liguria e della campania, ma si trovano anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

