Imperarono in Turchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imperarono in Turchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SULTANI

Significato/Curiosita : Imperarono in turchia

Interna dello stato. mentre in occidente si sviluppavano nuove energie economiche e si ampliavano gli scambi, in turchia i ceti dominanti restavano ancorati...

Furono chiamati sultani gli ayyubidi di siria, egitto, arabia e yemen, di etnia curda, quindi iranici e linguisticamente indoeuropei. sultani furono anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

