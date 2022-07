Un gruppo chiuso di amici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gruppo chiuso di amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CLAN

Significato/Curiosita : Un gruppo chiuso di amici

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi amici miei (disambigua). amici miei è un film italiano del 1975 diretto da mario monicelli. è il...

Il clan dei casalesi è uno dei più potenti clan camorristici e una delle più potenti organizzazioni criminali di sempre. originario di san cipriano d’aversa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con gruppo; chiuso; amici; Una Casa del gruppo Volkswagen; Il gruppo che ha lanciato Noi non ci saremo; Un grande gruppo industriale; Il gruppo che si sfiata; L animale... chiuso in se stesso; Veicolo chiuso e adattato per il trasporto; Dischiuso nuovamente; Fu chiuso dalla legge Basaglia; Per la Monroe erano i migliori amici di una donna; Fra camici a e cappotto per gli uomini eleganti; Abito ecclesiastico con giacca, camici a, pantaloni; Complesso di residenza di sovrani islamici ; Cerca nelle Definizioni