Gobba a __ luna calante, recita un detto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gobba a __ luna calante, recita un detto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEVANTE

Significato/Curiosita : Gobba a __ luna calante, recita un detto

Sestri levante (sestri levante in ligure; segesta tiguliorum in latino) è un comune italiano di 17 588 abitanti della città metropolitana di genova in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Le punte dell arco luna re; Una gobba marina; Addolcisce una tenera luna ; Le punte dell arco luna re; Eccentrici, luna tici; Periodo di 18 anni alla fine del quale si ripetono le stesse eclissi luna ri e solari; Crescente o calante : fasi __; Fase economica calante ; Gobba __ a luna calante ; recita sopra le righe; Si recita con fede; L Ezio che recita in Lockdown all italiana; Vi ha recita to Michelle Pfeiffer: L età dell __; Così era detto Enzo Ferrari; Le ha doppie l addetto ; Il ragazzo addetto al recapito; Anche detto tromba d aria;