Gioco come il cubo di Rubik - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco come il cubo di Rubik. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ROMPICAPO

Significato/Curiosita : Gioco come il cubo di rubik

il cubo di rubik o cubo magico (rubik-kocka in ungherese) è un celebre poliedro magico 3d inventato dal professore di architettura e scultore ungherese...

Un rompicapo è un passatempo che consiste in un problema o un enigma che mette alla prova l'ingegno di chi è chiamato a risolverlo. esistono numerosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

