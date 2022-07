Il franco l ha aperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il franco l ha aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VISO

Significato/Curiosita : Il franco l ha aperto

Studio aperto è il telegiornale di italia 1, a cura della redazione di tgcom24, in onda dal 16 gennaio 1991. è diretto da andrea pucci, in quanto direttore...

Il viso o faccia o volto è la parte anteriore della testa, che negli umani parte dalla fronte e arriva al mento e include le sopracciglia, gli occhi, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con franco; aperto; Colosso franco -tedesco dell industria aeronautica; Un franco tenore; Addobbato... come un filosofo di franco forte; Sincero, franco ; Software aperto a tutti: open __ ing; Miniere all aperto ; Piccolo spazio aperto tra le strade; Luogo aperto in un bosco;