Un fiume della Francia - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : LOIRA

Significato/Curiosita : Un fiume della francia

Cercando la squadra di calcio della città, vedi hnk rijeka. fiume (afi: /'fjume/; in croato rijeka, /rijeka/; in ungherese fiume, originariamente szentvit;...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi loira (disambigua). la loira (in francese loire /lwa/), con un corso di 1020 km totali, è il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con fiume; della; francia; fiume francese del Paese basco; fiume etiope; fiume della Boemia in tedesco; Il fiume dantesco posto all ingresso dell Ade; II... peso della digestione; Gli Chéri cioccolatini della Ferrerò; Lo sport della palla contro il muro; Lo è il Fester della famiglia Addams; Una Patrona della francia ; Capitale di Stato indipendente da francia nel 62; Espulsi dalla francia per il loro credo religioso; Confina con la francia e non è uno stato; Cerca nelle Definizioni