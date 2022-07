La figura bersaglio del poligono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La figura bersaglio del poligono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SAGOMA

Significato/Curiosita : La figura bersaglio del poligono

Dalla parte da cui proviene il bersaglio (dx o sx), durante il movimento dello stesso. diametro bersaglio: 50,5 mm, cerchio del 10: 5,5 mm carabina ad aria/gas...

L'uic in sede europea; in inghilterra vige una sagoma limite ridotta in larghezza che viene definita sagoma inglese che pertanto non permette la circolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con figura; bersaglio; poligono; Un espressione figura ta; Le sue foglie figura no sui capitelli corinzi; Pane che figura in diversi piatti poveri; figura umana riprodotta come un burattino; Vengono indirizzati al bersaglio ; Un esperto che non fallisce il bersaglio ; In mezzo al bersaglio ; Il bersaglio del bowling; Vi si incontrano i lati di un poligono ; Il poligono più semplice; Sport al poligono ; Si effettuano al poligono ; Cerca nelle Definizioni