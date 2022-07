Il Fede giornalista ex direttore del TG4 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Fede giornalista ex direttore del TG4. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EMILIO

Significato/Curiosita : Il fede giornalista ex direttore del tg4

Emilio fede (barcellona pozzo di gotto, 24 giugno 1931) è un giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano, già direttore del tg1 (dal 29 maggio...

vedi emilio (disambigua). emilio è un nome proprio di persona italiano maschile. alterati: emilietto femminili: emilia composti: carlo emilio basco:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con fede; giornalista; direttore; Nick __, autore di Alta fede ltà; fede rico Garda... letterato; Si recita con fede ; L organo legislativo fede rale degli Stati Uniti; La Diletta giornalista sportiva in tv; Milena giornalista ; Il primo cognome del giornalista Alessandro Paone; Arrigo che fu giornalista ; Quella musicale è letta dal direttore d orchestra; Il posto del direttore d orchestra; Bosso, indimenticato compositore e direttore d orchestra; Il direttore del Tour de France; Cerca nelle Definizioni