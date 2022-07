Era un programma canoro e itinerante con Fiorello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era un programma canoro e itinerante con Fiorello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : KARAOKE

Significato/Curiosita : Era un programma canoro e itinerante con fiorello

Costituito un importante trampolino di lancio per amadeus e fiorello (che in questa occasione strinse un solido e proficuo sodalizio artistico con alessia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi karaoke (disambigua). il karaoke () è un tipo di intrattenimento musicale, nel quale le... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

