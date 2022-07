L elettrodomestico in cuisi fa fermentare il latte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L elettrodomestico in cuisi fa fermentare il latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : YOGURTIERA

Significato/Curiosita : L elettrodomestico in cuisi fa fermentare il latte

Straniera y come vocale, si può trovare comunque come parola panvocalica yogurtiera. vi sono vari esempi di toponimi con tale caratteristica, come acquedolci... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con elettrodomestico; cuisi; fermentare; latte; Un elettrodomestico ... a vapore; elettrodomestico per pulire i panni; Un diffuso elettrodomestico ; elettrodomestico per tè e tisane; Piccola botte per fermentare vini o liquori; Vi si fa fermentare il latte; Un elettrodomestico in cui si fa fermentare il latte; Recipienti per far fermentare il mosto; Danno frutti da cui si ricava un delizioso latte ; Il primo latte che si beve; Recipiente nel quale si scalda il latte ; Così è il bambino che non si nutre più di latte ; Cerca nelle Definizioni