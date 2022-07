Elementi della mandria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elementi della mandria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BUOI

Significato/Curiosita : Elementi della mandria

Parco naturale la mandria sito ufficiale, su parchireali.it. parco naturale la mandria, su parks.it. (en) parco naturale la mandria, su sistema informativo...

Meccanizzazione agricola (e dunque ancora oggi in molte aree del mondo) i buoi, essendo forti come i tori ma molto più mansueti grazie alla castrazione...

