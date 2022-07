È distintivo in molti cantanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È distintivo in molti cantanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIMBRO

Significato/Curiosita : E distintivo in molti cantanti

Professionale di ritmi hip-hop, cantanti soul e funk, dall'inizio della sua carriera l'elemento più distintivo della sua musica è la sua esplicita sensualità...

Il timbro è quella particolare qualità del suono che permette di distinguere due suoni con uguale frequenza o altezza. il timbro rappresenta quell'attributo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Il distintivo applicato su colletto o spalline; Il segno distintivo utilizzato da più imprese; distintivo di grado militare; Simbolo, segno distintivo ; Ha molti siti dichiarati Patrimonio dell Umanità; La prima parola di molti proverbi; Un serial in molti ssime puntate; Accoglie molti Sardi; cantanti come Enrico Caruso e Beniamino Gigli; Julio e Enrique __, cantanti spagnoli; Il terrore dei cantanti è prenderla; Tina tra le cantanti ;