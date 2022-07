I disegni a fior di pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I disegni a fior di pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TATUAGGI

Significato/Curiosita : I disegni a fior di pelle

Colore del corpo e dei crini è una mescolanza di peli rossicci e bianchi. viene anche detto ubero o fior di pesco. vinoso: rappresenta l'effetto del roano...

Nell'antichità. tatuaggi terapeutici sono stati ritrovati sulla mummia dell'"uomo di pazyryk" nell'asia centrale con complicati tatuaggi animali o quello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con disegni; fior; pelle; I film con i disegni animati; Dipinto con delicati disegni ; Apparecchio che proietta su uno schermo disegni o scritti; Copia di disegni ; Il fior e ricordato in una posizione yoga; Sfior are con le labbra; fior e di color violetto; I fior i dell innocenza; Non star più nella pelle ; La cantante che ha lanciato Sulla mia pelle ; Legati per la pelle ; pelle di suino; Cerca nelle Definizioni