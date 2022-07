Diletta, presentatrice di Sky - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diletta, presentatrice di Sky. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LEOTTA

Significato/Curiosita : Diletta, presentatrice di sky

Mormora, un buttafuori. degne di nota anche le imitazioni di matteo salvini, diletta leotta, chiara ferragni, wanda nara (moglie di mauro icardi), massimiliano...

Diletta leotta, all'anagrafe giulia diletta leotta (catania, 16 agosto 1991), è una conduttrice televisiva e radiofonica italiana. nata a catania, figlia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

