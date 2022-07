Delimita una figura geometrica piana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Delimita una figura geometrica piana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERIMETRO

Significato/Curiosita : Delimita una figura geometrica piana

(polys, "molti") e a (gonia, "angolo") è una figura geometrica piana delimitata da una linea spezzata chiusa. i segmenti che compongono la...

P {\displaystyle p} è quindi la metà del perimetro o semiperimetro. nei poligoni, per trovare il perimetro bisogna sommare tra di loro i lati: (ad esempio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con delimita; figura; geometrica; piana; Assito in legno che delimita una proprietà; Superficie delimita ta; delimita no il Labrador; Sono delimita te dai vialetti; La figura bersaglio del poligono; Un espressione figura ta; Le sue foglie figura no sui capitelli corinzi; Pane che figura in diversi piatti poveri; Figura tridimensionale geometrica con più facce; Figura geometrica ... dove si spara; Limitano un area geometrica ; Figura geometrica tipica del nido d ape; Spiana no dopo l aratura; Punto di incontro di due lati in geometria piana ; Figura piana ; Reso liscio da una lavorazione che spiana ;