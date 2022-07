Cremonini era il loro frontman - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cremonini era il loro frontman. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LUNAPOP

Significato/Curiosita : Cremonini era il loro frontman

Cesare cremonini (bologna, 27 marzo 1980) è un cantautore, attore e scrittore italiano. è stato il frontman del gruppo italiano lùnapop, che ha riscosso...

I lùnapop sono stati un gruppo musicale italiano di genere pop rock, formatosi a bologna nel 1999 e scioltosi nel 2002. nel corso della sua breve storia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con cremonini; loro; frontman; Band con Cesare cremonini sciolta nel 2002; Il cremonini cantante; Il cremonini della canzone; Lo sono gli uomini e le donne per Cesare cremonini ; Dà doloro se punture; Ebbero le loro donne rapite dai Romani; Una doloro sa... interiezione; La loro stanza è il luogo delle scelte politiche; L Enrico frontman dei Decibel; L Enrico frontman dei Decibel; Fu il frontman dei Velvet Underground; Cerca nelle Definizioni