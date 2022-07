Così è la musica che si esegue in chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è la musica che si esegue in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SACRA

Significato/Curiosita : Cosi e la musica che si esegue in chiesa

Altri significati, vedi musica (disambigua). la musica (dal sostantivo greco µs, mousike; "arte delle muse") è l'arte di ideare e produrre, mediante l'uso...

La sacra corona unita (scu) è un'organizzazione criminale italiana di connotazione mafiosa che ha il suo centro in puglia, prevalentemente attiva nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

così _ tutte, Mozart; Stando così le cose.; così sono i visi dei bimbi; così disse di chiamarsi Ulisse; Brani musica li; Un libretto musica to; Non manca nei complessi musica li; Su quello musica le si scrivono le note; Si esegue con carta, contanti, bonifico..; esegue rivestimenti con metalli pregiati; Lo pratica chi esegue piccole riparazioni in casa; esegue l aria Ritorna vincitor; Antica moneta dello Stato della chiesa ; Una imposta che si doveva pagare alla chiesa ; Tribuna per il coro di chiesa ; San Pier: fu riformatore e moralizzatore della chiesa cattolica 1007-1072;