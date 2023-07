Così era detto Enzo Ferrari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così era detto Enzo Ferrari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DRAKE

Significato/Curiosità : Così era detto Enzo Ferrari

Enzo Ferrari, il celebre fondatore della scuderia automobilistica Ferrari, è stato spesso chiamato "drake" come appellativo. Questo termine si riferisce al suo carisma, alla sua audacia e alla sua determinazione, qualità che richiamano l'immagine di un drago mitologico. Il soprannome è anche un omaggio alla passione e alla grinta di Ferrari nel creare auto da corsa di prestigio e successo, alimentando così il mito della "Scuderia Ferrari". La sua eredità è rimasta indelebile nell'industria automobilistica, rendendo Enzo Ferrari una figura leggendaria nel mondo delle corse e un'icona ammirata dai fan di tutto il mondo.

