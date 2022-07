Compra sempre per gli altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compra sempre per gli altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : COMMERCIANTE

Significato/Curiosita : Compra sempre per gli altri

Chi esercita il commercio; in certi ordinamenti di civil law, il commerciante (diritto commerciale), è una persona fisica o giuridica che esercita atti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

