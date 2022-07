Il complesso degli anni di servizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il complesso degli anni di servizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANZIANITÀ

Significato/Curiosita : Il complesso degli anni di servizio

Voce principale: servizio militare. il servizio militare di leva in italia (formalmente coscrizione obbligatoria di una classe, popolarmente naja) indica...

la pensione di anzianità è corrisposta dagli enti pubblici al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva (numero minimo di...

