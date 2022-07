Colosso franco-tedesco dell industria aeronautica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colosso franco-tedesco dell industria aeronautica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AIRBUS

Significato/Curiosita : Colosso franco-tedesco dell industria aeronautica

Le monete ufficiali sono l'euro e il franco pacifico nei territori dell'oceano pacifico. il motto della francia è «liberté, égalité, fraternité», e la...

airbus (in precedenza airbus industrie) è un costruttore multinazionale europeo di aeromobili con sede in francia. è il primo produttore di aerei civili... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con colosso; franco; tedesco; dell; industria; aeronautica; colosso franco-tedesco dell industria aeronautica; colosso sudcoreano dell elettronica; Il colosso aziendale di Jeff Bezos; L isola greca del colosso ; Il franco l ha aperto; Colosso franco -tedesco dell industria aeronautica; Un franco tenore; Addobbato... come un filosofo di franco forte; Colosso franco-tedesco dell industria aeronautica; Astronomo tedesco del XVI secolo; Titolo che spettava all imperatore tedesco ; Fiume della Boemia in tedesco ; Una dell e più diffuse varietà di pera; Soldati di fanteria dell antica Roma; Una frazione dell a gara di slalom; L accumularsi dell a polvere negli angoli; Colosso franco-tedesco dell industria aeronautica; Una forma di noleggio industria le; Un grande gruppo industria le; Gli scioperi... degli industria li; Colosso franco-tedesco dell industria aeronautica ; Le Tricolori dell aeronautica ; Accademia aeronautica ; Le Tricolori orgoglio dell aeronautica Militare; Cerca nelle Definizioni