Il cocktail con prosecco, bitter e selz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cocktail con prosecco, bitter e selz.



Soluzione 6 lettere : SPRITZ

Significato/Curiosita : Il cocktail con prosecco, bitter e selz

il campari bitter è inoltre utilizzato per la preparazione di numerosi cocktail e long drink, come l’americano, il negroni, il negroni sbagliato il milano-torino...

Lo spritz è un long drink aperitivo alcolico veneto a base di vino bianco, spesso prosecco, un bitter amaricante e seltz. dal 2011 è un cocktail ufficiale...

