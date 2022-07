Cocktail a base di prosecco e polpa di pesca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cocktail a base di prosecco e polpa di pesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BELLINI

Significato/Curiosita : Cocktail a base di prosecco e polpa di pesca

Del prosecco o dello spumante brut, e polpa fresca schiacciata di pesca bianca. è internazionalmente uno dei più noti cocktail italiani. il bellini è stato...

Cercando altri significati, vedi vincenzo bellini (disambigua). vincenzo salvatore carmelo francesco bellini (catania, 3 novembre 1801 – puteaux, 23 settembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

