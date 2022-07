La città di uno storico concilio della Chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città di uno storico concilio della Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRENTO

Significato/Curiosita : La citta di uno storico concilio della chiesa

Il concilio ecumenico vaticano ii, abbreviato come vaticano ii, è stato il ventunesimo e il più recente concilio ecumenico della chiesa cattolica. la sua...

Vedi trento (disambigua). trento (afi: /'trnto/ o /'trento/, ascolta[·info]; trènt in dialetto trentino, trént in dialetto roveretano, trënt in ladino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

