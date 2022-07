C è chi vi cova la serpe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi vi cova la serpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SENO

Significato/Curiosita : C e chi vi cova la serpe

Una serpe in seno espressione nata dal racconto di un uomo che trovata una serpe semi assiderata se la pose in petto per riscaldarla ma la serpe, quando...

Mascellari) seno – rientranza di un tratto di costa seno – comune spagnolo séno – provincia del burkina faso seno – funzione trigonometrica seno – mitico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con cova; serpe; Scova ta... come una buona idea; Si cova nell animo; La cova no gli oppressi; C è chi vi cova la serpe; Ne è privo il serpe nte; Lo sono le lingue infide... dei serpe nti; Pianta velenosa detta pan di serpe ; Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpe nte; Cerca nelle Definizioni