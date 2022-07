La brezza di mare che soffia su Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La brezza di mare che soffia su Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PONENTINO

Significato/Curiosita : La brezza di mare che soffia su roma

(che con la sua altezza di 48,60 metri e la sua collocazione a 102 metri sul livello del mare è uno dei più importanti d'italia), mentre la marina di leuca...

Il ponentino è un vento lieve occidentale, una brezza di mare, che spira nella stagione estiva ed è principalmente avvertito sulle coste dell'italia centrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

