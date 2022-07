_ break, nel tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ break, nel tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TIE

Significato/Curiosita : _ break, nel tennis

Voce principale: tennis. il sistema di punteggio nel tennis è un modo per tenere traccia delle partite di tennis (inclusi gli incontri amichevoli). alcune...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tie break (disambigua). il tie-break, in un incontro sportivo, è una forma abbreviata del gioco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

