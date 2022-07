Bigné a bastoncino ripieno di crema fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bigné a bastoncino ripieno di crema fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ECLAIR

Significato/Curiosita : Bigne a bastoncino ripieno di crema fra

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi éclair (disambigua). l’éclair (pron. [e'kl], "eclèr"; lampo, folgore) è un lungo e sottile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con bigné; bastoncino; ripieno; crema; Lunghi bigné in Francia e Regno Unito fra; Françoise d'Aubigné , nota come Madame de __; L insetto che somiglia a un bastoncino ; Batterio a bastoncino ; Lo zucchero con il bastoncino ; Piccolo bastoncino usato per scrivere; Un ripieno per ravioli; ripieno ; Dolce laziale ripieno di panna; Antico piatto sardo ripieno di carne di agnello; La torta di pan di Spagna e crema ; Una crema per la pelle; La crema ... sulla spiaggia; Stendere la crema ; Cerca nelle Definizioni