Azienda che vende di tutto su Internet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda che vende di tutto su Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AMAZON

Significato/Curiosita : Azienda che vende di tutto su internet

Operando in modo simile a un'azienda di drop shipping, che vende articoli direttamente a clienti internazionali tramite grossisti di terze parti. shein ha...

amazon.com, inc. è un'azienda di commercio elettronico statunitense, con sede a seattle nello stato di washington. è la più grande internet company al... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

