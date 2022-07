Assegnare un proprio compito ad altri, delegare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assegnare un proprio compito ad altri, delegare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DEMANDARE

Significato/Curiosita : Assegnare un proprio compito ad altri, delegare

Anno iv il giovane napoleone si vide assegnare il comando dell'armata d'italia il 2 marzo 1796, con il compito di invadere la penisola e assoggettarla...

Giorno successivo. il granduca motivò il suo rifiuto con la volontà di demandare il potere al governo provvisorio fino alla costituzione di un'assemblea... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

