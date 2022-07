L animale della febbre alta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L animale della febbre alta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAVALLO

Significato/Curiosita : L animale della febbre alta

La leptospirosi (nota anche come febbre da campo, febbre dei sette giorni, febbre autunnale, febbre dei porcai o febbre pretibiale) è una malattia infettiva...

Disambiguazione – "cavallo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cavallo (disambigua). il cavallo domestico (equus ferus caballus linnaeus... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con animale; della; febbre; alta; animale in senso dispregiativo; L animale che si associa all Australia; Vive a spese dell animale che lo ospita; animale marino dal corpo circolare e 2 chele; Un vitello della cucina piemontese; Personaggio maschile della saga fantasy Fantaghirò; Una frazione della gara di slalom; L accumularsi della polvere negli angoli; febbre intermittente; Puo causarlo la febbre alta; Affetta da febbre di palude; L apparecchio che misura a distanza la febbre ; Un sistema di fitness ad alta intensità; Se salta no si allaga la casa; Salta nei brindisi; L alta aiuta a disincagliare; Cerca nelle Definizioni