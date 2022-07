Ammasso di roba vecchia e di poco valore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ammasso di roba vecchia e di poco valore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CIARPAME

Significato/Curiosita : Ammasso di roba vecchia e di poco valore

Il potere del commercio e della roba, nel romanzo di de roberto è il "potere" vero e proprio sul popolo. autori fondamentali di questo periodo sono antonio...

"le buone cose di pessimo gusto", con qualche accenno estetizzante, il "ciarpame reietto, così caro alla mia musa", come le definì ironicamente lui stesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

