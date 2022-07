Si affolla per la vendemmia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si affolla per la vendemmia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VIGNA

Significato/Curiosita : Si affolla per la vendemmia

Pier della vigna, noto anche come pier delle vigne (in latino petrus de vinea; capua, 1190 circa – pisa, 1249), è stato un politico, scrittore e letterato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con affolla; vendemmia; Si affolla il 2 novembre; Luogo troppo affolla to; È cospicuo nei negozi affolla ti; Un affolla ta gara podistica; Si raccoglie vendemmia ndo; Il frutto della vendemmia ; Li riempie la vendemmia ; Si raccoglie durante la vendemmia ; Cerca nelle Definizioni