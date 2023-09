Aerei da caccia russi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aerei da caccia russi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MIG

Significato/Curiosita : Aerei da caccia russi

Caccia, detto semplicemente caccia, è un tipo di aereo militare progettato per dare la caccia e quindi distruggere in volo gli aerei nemici, specialmente i... Con il suo nome storico di mikoyan-gurevich e in particolare l'acronimo mig (in cirillico: -, ), è una nota azienda russa produttrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Aerei da caccia russi : aerei; caccia; russi;

