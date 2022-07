L accumularsi della polvere negli angoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L accumularsi della polvere negli angoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L accumularsi della polvere negli angoli

La polvere di diamante, usata come abrasivo. microparticelle di carbonio sono presenti nei gas di scarico dei motori a scoppio e possono accumularsi nei...

È quella di non abbandonare più l'ospite dopo la prima infezione e di annidarsi in un tipo di cellula dell'organismo, causando una cosiddetta infezione...