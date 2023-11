La definizione e la soluzione di: La Winfrey nota per il suo talk show. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OPRAH

Significato/Curiosita : La winfrey nota per il suo talk show

Ricca del xxi secolo. il suo talk show the oprah winfrey show, andato in onda dal 1986 al 2011, è stato il programma più quotato del suo genere nella storia... Oprah Winfrey, nata Orpah Gail Winfrey (Kosciusko, 29 gennaio 1954), è una conduttrice televisiva, autrice televisiva, attrice, scrittrice, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

