La definizione e la soluzione di: Una celebre battaglia del Risorgimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi il risorgimento. il risorgimento, processo storico noto anche con la locuzione unità d'italia...

Solferino (Sulfrì in dialetto alto mantovano) è un comune italiano di 2 613 abitanti della provincia di Mantova in Lombardia.

È particolarmente conosciuto per la battaglia (24 giugno 1859) che ne prese il nome, combattuta fra l'esercito austriaco-veneto e quello franco-sardo come atto finale e conclusivo della seconda guerra d'indipendenza. La battaglia si concluse a Solferino con la presa della Rocca, più conosciuta come la "Spia d'Italia" per la sua posizione dominante. Nel 2016 è stata costituita l'unione dei comuni di Medole, Ponti sul Mincio e Solferino denominata "Unione dei comuni Castelli Morenici". Il comune, dal 2018, si fregia del riconoscimento di qualità turistico-ambientale della bandiera arancione, conferito dal Touring Club Italiano.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

rossi m pl





plurale di rosso

Sostantivo, forma flessa

rossi m pl

plurale di rosso

Sillabazione

rós | si

Etimologia / Derivazione

vedi rosso

Sinonimi