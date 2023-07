Il break della pallavolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il break della pallavolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TIE

Significato/Curiosità : Il break della pallavolo

Il break del gioco di pallavolo, comunemente chiamato "tie break" o "set decisivo", è una fase emozionante e cruciale all'interno di una partita. Si verifica quando due squadre hanno vinto lo stesso numero di set nei match di pallavolo. Durante il tie break, le squadre si sfidano per determinare il vincitore del set e, di conseguenza, della partita. Questo set decisivo è di solito giocato fino a 15 punti (con una differenza di almeno due punti) anziché ai consueti 25 punti. La tensione sale, i giocatori si concentrano ancora di più e ogni punto diventa fondamentale. Il tie break offre un'opportunità unica per entrambe le squadre di dimostrare la loro abilità, il loro impegno e la loro determinazione nel raggiungere la vittoria finale.

